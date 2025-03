Carreta tomba na curva e André morre prensado na cabine

O motorista André Luiz Pereira, de 39 anos, morreu em um acidente de trânsito ocorrido na noite da quarta-feira (5.mar.25), após a carreta que ele dirigia tombar na rodovia MS-386, em Japorã (MS).

De acordo com o registro de ocorrência, o acidente ocorreu em uma curva na pista. O veículo saiu da pista e caiu em uma canaleta. André morreu prensado na cabine do veículo.

A carreta havia saído carregada de carne de um frigorífico em Iguatemi, distante 39 km, e seguia para Porto Alegre (RS).

O Corpo de Bombeiros retirou o corpo da cabine, e a Polícia Militar e a Polícia Civil foram ao local. A funerária de Mundo Novo foi chamada para a remoção.

NO MESMO DIA, OUTRO ACIDENTE NA MS-386

Martin morreu na hora ao ser atingido por caminhonete na MS-386. Foto: Reprodução

Também na quarta-feira (5.mar), Martin Escalada, de 35 anos, morreu ao ser atingido por uma caminhonete enquanto atravessava a MS-386 de motocicleta. Ele não usava capacete.

O motorista da Toyota Hilux contou à polícia que, ao trafegar pela rodovia, foi surpreendido por Martin, que saiu de uma estrada de acesso a um clube e cruzou a pista. O agricultor alegou que tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão.

Martin foi arremessado para as margens da rodovia e morreu no local. A ambulância chegou, mas ele já estava sem vida. A perícia e a Polícia Civil também estiveram no local.