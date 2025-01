Carro aquaplana na MS-306 e quatro da mesma família morrem em batida

Grave acidente resultou na morte de quatro pessoas da mesma família, incluindo uma criança de quatro anos na noite de 2ª feira (27.jan.25), na rodovia MS-306, em Cassilândia, em um trecho conhecido como Galheiro.

As vítimas, que estavam em um Volkswagen Gol, foram identificadas como Bruno Batista Gomes dos Santos, de 26 anos, que dirigia o veículo; Simone Camargo, de 39 anos, esposa de Bruno; a filha do casal, de apenas quatro anos, cujo nome não foi divulgado; e a avó da criança, Geralda Camargo, de 66 anos.

Segundo as primeiras informações, o carro teria aquaplanado devido às condições da pista molhada, fazendo com que o motorista perdesse o controle da direção. Após rodar na pista, o veículo colidiu de frente com um caminhão Mercedes Benz 1113. A colisão destruiu completamente o automóvel.

Três ocupantes do Gol – a criança, a mãe e a avó – morreram no local. Bruno foi socorrido com vida e encaminhado à Santa Casa de Cassilândia, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. A polícia investiga as causas do acidente.