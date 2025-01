Carro bate com carreta a 180 km/h e mata homem de 61 anos em MS

Grave acidente ocorrido na manhã desta 5ª feira (30.jan.25) na MS-040, entre Santa Rita do Pardo e Campo Grande, resultou na morte de Almir Magdaleno Sanchez, de 61 anos. Ele era passageiro de uma Fiat Strada, que colidiu frontalmente com uma carreta carregada com plumas. O impacto foi tão violento que o velocímetro do veículo travou em 180 km/h.

Segundo o site Da Hora Bataguassu, Almir e um homem de 53 anos seguiam no sentido Santa Rita do Pardo quando o acidente ocorreu. O Fiat Strada bateu de frente com a carreta, que vinha no sentido contrário. Com o impacto, o veículo de carga saiu da pista e tombou, enquanto a Strada ficou completamente destruída.

Almir ficou preso nas ferragens e morreu no local. O outro ocupante do veículo foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital de Santa Rita do Pardo. Já o motorista da carreta não sofreu ferimentos.

Equipes da Perícia Técnica de Bataguassu, da Polícia Civil e da Polícia Militar Rodoviária foram acionadas para investigar as causas do acidente. As circunstâncias que levaram à colisão ainda estão sendo apuradas.