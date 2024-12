Carro que levava bebê pega fogo após colisão com caminhão na BR-376

Um automóvel modelo Astra, com um casal e um bebê de apenas um mês, pegou fogo após uma colisão com um caminhão-caçamba na BR-376, entre Ivinhema e Deodápolis, na manhã desta 3ª feira (17.dez.24), a aproximadamente 260 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o jornal Ivi Agora, o caminhão pertence a uma empresa que realizava obras de tapa-buraco no asfalto da rodovia. A colisão foi violenta, resultando no capotamento do carro, que saiu da pista e pegou fogo. As chamas se alastraram rapidamente pela vegetação e atingiram um canavial próximo ao local do acidente.

Equipes do Corpo de Bombeiros e de uma usina da região foram acionadas e conseguiram conter o incêndio. O caminhão ficou com a parte frontal completamente destruída, mas o motorista e o ajudante não sofreram ferimentos.

No carro, uma mulher de 33 anos e o bebê sofreram apenas ferimentos leves. Populares que passavam pela rodovia prestaram os primeiros socorros. Já o motorista do veículo apresentava suspeita de traumatismo craniano, ferimentos na cabeça e uma fratura no fêmur. Ele foi encaminhado ao hospital para atendimento médico.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local, e o trecho da rodovia precisou ser interditado temporariamente. Motoristas que passavam pela via tiveram que usar um desvio lateral para seguir viagem.