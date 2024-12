Colisão frontal entre dois carros mata 4 jovens no interior de Goiás

Quatro pessoas morreram em um grave acidente ocorrido na tarde de sábado (14.dez.24), na GO-060, entre os municípios de Nazário e Turvânia, no interior de Goiás. A colisão matou três ocupantes de um Honda City e o motorista de um Renault Kangoo.

Segundo informações do jornal Metrópoles, o acidente aconteceu no km 64 da rodovia. Devido à violência do impacto, ambos os veículos pegaram fogo, deixando parte das vítimas carbonizadas.

No Honda City, estavam o estudante de medicina Marcos Felipe Rodrigues, de 20 anos, seu primo Davi Emmanuel, também de 20 anos, e a amiga Érica Venceslau, de 22 anos. Marcos e Érica morreram no local, enquanto Davi foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Nazário, mas não resistiu aos ferimentos.

O motorista do Renault Kangoo, identificado como um jovem de 26 anos, também morreu no local. Ele foi encontrado carbonizado dentro do veículo.

Marcos Felipe, que cursava o terceiro ano de Medicina na Universidade São Leopoldo Mandic, em Araras (SP), estava a caminho de Goiânia para passar o fim de ano com a família. O caso é investigado.