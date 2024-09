Com 100 agentes, ação da PF mira quadrilha que fraudou R$ 65 milhões em contratos públicos

Nesta quarta-feira (4/9), a Polícia Federal, em colaboração com a Controladoria-Geral da União (CGU), deflagrou a Operação Ypervoli, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa envolvida em fraudes à licitação, desvios de recursos públicos e lavagem de dinheiro. O grupo atua em diversas cidades da região do entorno do Distrito Federal.

A operação mobilizou mais de 100 policiais federais e 10 servidores da CGU, que cumpriram 27 mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão preventiva e oito medidas cautelares diversas da prisão, todos expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. As diligências ocorreram tanto no Distrito Federal quanto em Goiás.

As investigações revelaram indícios de fraudes em mais de 100 contratos públicos, cujos valores ultrapassam R$ 65 milhões. Segundo a Polícia Federal, as irregularidades envolvem manipulação de processos licitatórios, comprometendo o caráter competitivo das licitações.

Como parte das medidas judiciais, o Tribunal determinou o afastamento do prefeito de um dos municípios investigados e proibiu a realização de novos contratos públicos com as pessoas físicas e jurídicas envolvidas no esquema. Os suspeitos poderão responder por crimes como peculato, corrupção ativa e passiva, fraude à licitação, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

A operação marca mais um passo na luta contra a corrupção e o desvio de recursos públicos, reforçando o compromisso das autoridades com a transparência e a legalidade no uso de verbas públicas.