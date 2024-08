Companhia divulga lista com nome das vítimas de acidente aéreo que matou mais de 60 pessoas

A companhia aérea Voepass divulgou a lista com os nomes dos passageiros e tripulantes que estavam a bordo do avião que caiu na tarde desta 6ª feira (9.ago.24), em Vinhedo, no interior de São Paulo. A aeronave, que havia partido de Cascavel (PR) com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, transportava 61 pessoas: 57 passageiros e 4 tripulantes. Infelizmente, conforme informado pela Prefeitura de Vinhedo, não há sobreviventes.

Segue a lista das vítimas:

Passageiros:

Rosangela Souza

Eliane Andrade Freire

Luciani Cavalcanti

José Fer

Denilda Acordi

Maria Auxiliadora Vaz de Arruda

José Cloves Arruda

Nélvio José Hubner

Gracinda Marina Castelo da Silva

Ronaldo Cavaliere

Silvia Cristina Osaki

Wlisses Oliveira

Hiales Carpine Fodra

Daniela Schulz Fodra

Regiclaudio Freitas

Simone Mirian Rizental

Josgleidys Gonzalez

Maria Parra

Ioslan Perez

Mauro Bedin

Rosangela Maria de Oliveira

Antonio Deoclides Zinu Junior

Kharine Gavlik Pessoa Zini

Mauro Sguarizi

Leonardo Henrique da Silva

Maria Valde Tebartnik

Renato Bartnik

Hadassa Maria da Silva

Raphael Bohne

Renato Lima

Rafael Alves

Lucas Felipe Costa Camargo

Adrielle Costa

Laiana Vasatta

Ana Caroline Redivo

José Carlos Copetti

André Michel

Sarah Sellalanger

Edilson Hobold

Rafael Fernando dos Santos

Lizibba dos Santos

Paulo Alves

Pedro Gusso do Nascimento

Rosana Santos Xavier

Thiago Almeida Paula

Adriana Santos

Deonir Secco

Alípio Santos Neto

Raquel Ribeiro Moreira

Adriano Dalucca Bueno

Miguel Arcanjo Rodrigues Junior

Diogo Ávila

Luciano Trindade Alves

Isabella Santana Pozzuoli

Tiago Azevedo

Mariana Belim

Arianne Risso

Tripulantes:

Rubia Silva de Lima

Humberto de Campos Alencar e Silva

Danilo Santos Romano

Debora Soper Ávila

O acidente trágico ocorreu por volta das 13h22, quando a aeronave, que seguia em rota normal, sofreu uma queda abrupta de quase 4 mil metros em pouco mais de um minuto. As investigações preliminares sugerem que uma falha no sistema anti-congelamento pode ter contribuído para o acidente, fazendo com que o avião perdesse sustentação e colidisse com o solo.

A queda foi registrada por câmeras de segurança e testemunhas relataram que o avião caiu verticalmente, sem deixar sobreviventes. As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias exatas do acidente.