Condutor da Hilux de acidente com 4 mortes é Padre na Capital

O Padre Wagner Divino, de 45 anos, é o condutor da Hilux que se envolveu em um acidente, em que 4 jovens morreram, às 20h da 6ª.feira (10.mar), na BR-163, entre Campo Grande e Jaraguari (MS). Ele pertence a Igreja Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio de Pádua.

Segundo apurado, Wagner vinha sozinho para a Capital, quando a condutora do Fiat Argo tentou fazer uma ultrapassagem em faixa contínua e bateu de frente com o veículo do religiso.

Mostramos mais cedo aqui no MS Notícias, que as vítimas fatais são Carolina Peixoto dos Santos e Letícia de Mello da Silva, ambas de 28 anos e Kaena Guilhen Fernandes e Lais Moriningo Paim, ambas de 29 anos. Apenas Analu Mendes Mali, de 29 anos, sobreviveu e foi levada em estado grave à Santa Casa, onde aguarda procedimento cirúrgico. Uma familiar disse que Analu acordou perguntando sobre as amigas.

O Padre também foi encaminhado à Santa Casa e recebeu alta na manhã deste sábado (11.mar.23).

Ainda há divergência sobre quem conduzia o Fiat Argo, pois o boletim da Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostra que a condutora do Argo era Letícia. Já o boletim da Polícia Civil, fala que a condutora era Carolina.

*Com Campo Grande News.