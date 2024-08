Confusão por causa de carona termina com homem morto com tiro na cabeça em MS

A Polícia Civil prendeu no domingo (11) um homem de 43 anos acusado de matar um colega de trabalho na cidade de Ivinhema, a 219 quilômetros de Campo Grande. O crime ocorreu na última 6ªfeira (9.ago.24) por volta das 17h, no Bairro Piravevê.

De acordo com o boletim de ocorrência, a tragédia teve início após uma discussão entre o acusado, identificado como C.T.S., e a vítima, Juarez Francisco Miguel, de 61 anos. O desentendimento começou por causa de uma carona que não foi oferecida. Após o conflito inicial, C.T.S. foi até sua residência, pegou uma espingarda calibre 22 e dirigiu-se à casa de Juarez.

Quando Juarez chegou em casa, ainda usando as roupas e acessórios do trabalho, uma nova discussão ocorreu. Em seguida, C.T.S. disparou contra Juarez, atingindo-o no olho direito. A vítima chegou a ser socorrida, mas infelizmente não resistiu e faleceu horas depois. O autor do disparo fugiu do local.

A Polícia Civil, ao tomar conhecimento do caso, iniciou imediatamente as investigações, coletando vários depoimentos. O delegado Gustavo Oliveira, responsável pelo caso, solicitou a prisão preventiva do suspeito, que foi aprovada pelo Ministério Público e deferida pelo Poder Judiciário.

C.T.S. foi localizado, preso, interrogado e encaminhado ao presídio local. Ele responderá por homicídio qualificado por motivo fútil e pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.