Corpo de Amélio é encontrado com sete facadas em estrada de Corumbá

O corpo de Amélio Inácio de Oliveira, de 34 anos, foi encontrado na manhã desta 6ª.feira (25.jul.25) em uma estrada conhecida como “Bocaina”, na parte alta de Corumbá. O local fica próximo ao anel viário da cidade.

Segundo o delegado Jean Castro, da Polícia Civil de Ladário, a vítima foi morta com golpes de faca no tórax, na parte frontal e nas costas. A perícia ainda vai determinar o número exato de perfurações.

Amélio não portava documentos no momento do achado, o que dificultou a identificação inicial. A princípio, a polícia suspeitava que ele fosse boliviano, mas depois confirmou que era brasileiro.

Uma faca, possivelmente usada no crime, foi encontrada perto do corpo pela equipe policial. Diversas forças, incluindo Polícia Militar, Bombeiros e SAMU, estiveram no local para atendimento e perícia.

O corpo foi levado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) para exame.

O boletim de ocorrência registrado classifica o caso como homicídio simples. O documento aponta que a vítima sofreu sete facadas, atingindo perna, coxa, abdômen, tórax, ombro e região dorsal. A investigação continuará sob responsabilidade da Polícia Civil.