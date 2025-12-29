Criança paulista morre após acidente em atrativo turístico em Bonito

Uma criança de 9 anos, natural do estado de São Paulo, morreu na tarde desta 2ª feira (29.dez.25) após sofrer um grave acidente em um atrativo turístico no município de Bonito (MS).

Segundo as informações iniciais, a vítima foi encontrada pelo próprio pai apresentando intenso sangramento, com lesões severas na face e na cabeça.

O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros e encaminhou a criança ao Hospital Darci João Bigaton por volta das 14h30.

No momento do resgate, a vítima já se encontrava em parada cardiorrespiratória e apresentava quadro de traumatismo cranioencefálico. Apesar de ter sido levada imediatamente à sala de emergência, a criança não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu na unidade hospitalar.

As circunstâncias exatas do acidente ainda não foram divulgadas e devem ser apuradas pela Polícia Civil, que acompanha o caso.

O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jardim para a realização de exames necroscópicos e, posteriormente, será transladado para o estado de São Paulo.