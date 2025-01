Daniel morre ao bater moto contra carreta na MS-164

Grave acidente ocorrido no início da noite de terça-feira (7.jan.25) na MS-164, em Ponta Porã, resultou na morte de Daniel Araújo de Freitas, de 44 anos. A vítima conduzia uma motocicleta Honda Fan quando colidiu com uma carreta que seguia no sentido oposto.

De acordo com o boletim de ocorrência, Daniel estava no trajeto de Maracaju para Ponta Porã no momento do acidente. As circunstâncias da colisão ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.

O motociclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital Regional de Ponta Porã, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. O condutor da carreta saiu ileso do acidente.