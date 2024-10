De moto, adolescente atropelou e matou bebê de três meses em Naviraí

A Polícia Civil identificou um adolescente como o responsável pelo atropelamento que vitimou uma bebê de apenas três meses em Naviraí, a 359 quilômetros de Campo Grande.

O acidente ocorreu no dia 4 de outubro, na Avenida Amambai, quando o jovem, pilotando uma motocicleta, atropelou a criança que estava no colo da mãe e foi arremessada com o impacto. A bebê sofreu graves ferimentos e faleceu três dias depois, em 7 de outubro, em um hospital de Dourados.

Segundo a investigação, o adolescente fugiu sem prestar socorro. Em depoimento, ele admitiu envolvimento, mas alegou não ter percebido que a bebê estava caída.

A Delegacia de Polícia Civil de Naviraí, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG), apurou o caso e identificou o menor como autor do ato infracional.

Ele responderá de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) por ato infracional análogo ao homicídio culposo, com agravante por omissão de socorro.