Deolane Bezerra e mãe são presas por envolvimento com lavagem de dinheiro

A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou nesta 4ª feira (4.set.24) a Operação Integration, que prendeu a advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Alves Bezerra Santos. Ambas são acusadas de envolvimento em um esquema criminoso de jogos ilegais e lavagem de dinheiro, desarticulado em uma ação que envolveu cinco estados: Pernambuco, Paraíba, São Paulo, Paraná e Goiás.

A operação, que conta com a participação de 170 agentes, cumpriu 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão. Entre os bens sequestrados por ordem judicial estão carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações, além do bloqueio de ativos financeiros no valor de mais de R$ 2,1 bilhões. No Recife, as autoridades concentraram suas ações em um prédio de luxo na orla de Boa Viagem, zona sul da cidade.

Como parte das medidas cautelares, Deolane Bezerra, sua mãe e os outros envolvidos tiveram seus passaportes retidos, porte de arma suspenso e registros de armas de fogo cancelados. A Justiça também determinou o sequestro dos bens de alto valor pertencentes aos acusados.

A irmã de Deolane, Dayanne Bezerra, confirmou a prisão preventiva de mãe e filha por meio de publicações nas redes sociais. Ela relatou que uma ação de busca e apreensão também foi realizada na casa da família em São Paulo, onde foram apreendidos dinheiro e relógios de alto valor.

As investigações tiveram início em abril de 2022 e culminaram na descoberta de um esquema de grande alcance, com operações ilegais que movimentavam somas vultosas em diferentes estados. As autoridades seguem investigando o caso e pretendem desmantelar completamente a rede criminosa envolvida.