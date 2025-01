Dono de sítio agride esposa e morre após briga com caseiro em festa

Discussão ocorrida na noite deste sábado (18.jan.25) em um sítio na cidade de Douradina, a 195 quilômetros de Campo Grande, terminou com a morte do sitiante Otávio José de Santana. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil como lesão corporal seguida de morte.

Segundo o boletim de ocorrência, uma festa estava sendo realizada na propriedade, mas Otávio não participou do início do evento, chegando mais tarde acompanhado de um casal. O caseiro relatou que o desentendimento começou quando Otávio reclamou da limpeza de um dos quartos. Durante a discussão, ele teria agredido sua esposa com um soco e chutado a sogra.

Ao tentar intervir, o caseiro entrou em confronto físico com Otávio, e ambos caíram no chão. Nesse momento, Otávio começou a passar mal, apresentando sintomas de um possível infarto. Equipes policiais chegaram ao local e tentaram realizar massagem cardíaca, mas a vítima não resistiu e morreu no local.

No veículo do sitiante, os policiais encontraram duas cartelas de medicamentos para disfunção erétil. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados como morte a esclarecer.