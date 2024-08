Irmãos são executados com 11 tiros em quitinete no Danúbio Azul, em Campo Grande

Na noite desta 2ª feira (12.ago.24), os irmãos Paulo Henrique Ramires Pereira, conhecido como ‘Corumbá Bugue’, e Mateus da Silva Pereira foram brutalmente assassinados com 11 tiros em um conjunto de quitinetes localizado na Vila Danúbio Azul, na região leste de Campo Grande. O crime, que chocou os moradores do bairro, ocorreu por volta das 23h.

Segundo informações iniciais, dois homens armados chegaram a pé ao local, situado na Rua Acrópole, e invadiram a residência onde os irmãos se encontravam. Sem dar chance de defesa, os atiradores executaram Paulo Henrique com oito disparos e Mateus com três tiros. Um terceiro indivíduo, que estava presente na cena, foi atingido na perna e rapidamente socorrido, sendo encaminhado para uma unidade de saúde.

As autoridades, incluindo quatro viaturas da Polícia Militar e o Batalhão de Choque, isolaram a área para a realização da perícia. No local, foram encontradas 13 cápsulas e quatro projéteis de munição 9mm, utilizados na execução dos irmãos. Os atiradores fugiram e, até o momento, não há informações concretas sobre a motivação do crime.

O histórico criminal das vítimas pode estar relacionado ao ocorrido. Paulo Henrique possuía várias passagens pela polícia, incluindo lesão corporal dolosa, violência doméstica, roubo e furto, tendo sido liberado da prisão em abril deste ano. Mateus, por sua vez, tinha registros por roubo com restrição de liberdade da vítima, vias de fato e violência doméstica.

O caso está sendo investigado como homicídio qualificado, considerando o recurso que dificultou a defesa das vítimas.