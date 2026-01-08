MS Notícias

08 de janeiro de 2026
CORUMBÁ (MS)

Elson, tio do vereador Elinho Júnior, expulsa mulher negra de seu comércio

Império de sucos revela face violenta de família bolsonarista na Cidade Branca

Dono da Sabor de Fruta Sucos, Elson Moreira, é acusado pela liderança negra Ednir de Paulo de ter cometido racismo contra ela. Fotos: ReproduçãoDono da Sabor de Fruta Sucos, Elson Moreira, é acusado pela liderança negra Ednir de Paulo de ter cometido racismo contra ela. Fotos: Reprodução
A família de Elio Moreira Junior, o Elinho Júnior (PP), em Corumbá (MS), assim como ele, tem sinalizado que carrega no cerne a violência e também o preconceito, isso porque, agora, um tio de Elinho, conhecido como Elson Moreira, é acusado pela liderança negra Ednir de Paulo de ter cometido racismo contra ela.

Em um boletim de ocorrência a que a reportagem teve acesso, Ednir relatou que, na manhã de 6 de janeiro de 2026, chegou à Lanchonete Sabor de Fruta Sucos Naturais (à Rua Frei Mariano, no Centro da Cidade Branca), realizou seu pedido e efetuou o pagamento antecipado. A lanchonete tem nome empresarial de Elson Moreira e nome fantasia Sabor de Fruta Sucos, sob o CNPJ 97.423.040/0001-88. Eis o Cartão CNPJ

Ela disse que, após sentar-se para aguardar, percebeu que pessoas que chegaram depois dela estavam sendo atendidas primeiro, enquanto ela aguardava.

Com pressa devido a um compromisso, ela disse que se dirigiu ao caixa para pedir informações. A atendente agiu como se tivesse perdido o pedido dela. Diante disso, Ednir solicitou a devolução do dinheiro.

Neste momento, o proprietário, Elson Moreira, interveio. Ednir disse que, na frente de funcionários e clientes, ele afirmou que ela não deveria mais frequentar o local, acusando-a de ser “causadora de confusões”.

Elson teria dito em tom alto: “Você não entra mais aqui na minha lanchonete, porque você gosta de causar confusão! E não pensa que é preconceito, não, pois está sendo tudo gravado!”.

Após o episódio, Ednir foi até uma delegacia e registrou o b.o. como “Difamação” (Art. 139 do CP) e “Preconceito de Raça ou Cor” (Art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 7.716/89).

Ela, que é presidente do Instituto da Mulher Negra do Pantanal (IMNEGRA), disse à reportagem do MS Notícias que sentiu que a ação foi preconceituosa.

“Um constrangimento, diante de várias pessoas — acusação sem prova alguma — pediu para eu me retirar da lanchonete. Paguei adiantado e ignoraram meu pedido. Como mulher negra e presidente, fundadora da ONG IMNEGRA, senti o tratamento de maneira preconceituosa”, explicou.

Ednir era a única mulher negra cliente no local no momento da expulsão. O Instituto da Mulher Negra do Pantanal emitiu Nota de Repúdio, classificando a conduta do empresário como uma violência simbólica inaceitável. Leia abaixo:

'SUCOS AGRESSIVOS, BOLSONARISTAS E PRECONCEITUOSOS'

Vamos lembrar que, há poucos dias da virada do ano, de 2025 para 2026, em 27 de dezembro, o salgadeiro José Elizeu Lara Navarro, de 41 anos, foi alvo de agressões por parte do vereador Elinho.

O político bolsonarista de extrema direita desferiu xingamentos, chutes e danificou uma bicicleta do salgadeiro devido a ele estar parado frente a Verde Frutti, E. M. Junior & Cia LTDA (25.165.541/0001-09), localizado na rua Delamare, nº 1164. O comércio pertence ao vereador e sua esposa Glauce Letícia de Freitas Silva Moreira.

A Polícia Civil, inclusive, concluiu o inquérito que apurou a conduta do vereador e apontou a prática de três crimes: injúria, ameaça e dano.

Com o encerramento do inquérito, cabe agora ao Ministério Público analisar o material e decidir sobre eventual oferecimento de denúncia, enquanto o Judiciário será responsável pela condução do processo.

O grupo político da família de Elinho, que tem uma rede de lanchonetes, inclui a senadora Tereza Cristina (PP) e o deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS).

OUTRO LADO

Confrontado por veículos de comunicação, Elson apelou para a justificativa de “lotação”, alegando surpresa diante da gravidade da denúncia criminal.

Ignorando a percepção da vítima sobre o viés racial, Elson insistiu na normalidade em seus 30 anos de operação.

O MS Notícias não conseguiu localizar Elson para que ele desse a sua versão dos fatos ao jornal. O espaço segue aberto para eventuais posicionamentos futuros.

