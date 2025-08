Em Feira de Sementes, Landmark mapeia oportunidades para produção sustentável

Na noite de sexta-feira (1º), o vereador Landmark Rios (PT), presidente da Comissão Permanente de Agropecuária e do Agronegócio da Câmara Municipal de Campo Grande, esteve em Juti para participar da abertura da 18ª Feira de Sementes Nativas, Crioulas e Produtos Agroecológicos.

O objetivo da visita foi estabelecer diálogos, propor parcerias e conhecer tecnologias que possam beneficiar diretamente a agricultura familiar, o cinturão verde e o agronegócio sustentável da Capital. Landmark também aproveitou a ocasião para estreitar laços com lideranças rurais e instituições que atuam na preservação da biodiversidade e na valorização dos pequenos produtores.

"Essa feira é um exemplo de inovação. Aqui a gente vê na prática como é possível preservar nossa biodiversidade, garantir segurança alimentar e fortalecer a economia local. Vendo os trabalhos realizados aqui, tive a certeza de que Campo Grande pode avançar ainda mais nessa pauta com políticas públicas consistentes", destacou o vereador.

Além da visita à feira, Landmark elabora com sua equipe técnica um projeto de lei que cria o Banco Municipal de Sementes Crioulas e Mudas Nativas, com o objetivo de preservar a biodiversidade, incentivar a segurança alimentar e fortalecer a agricultura familiar. A proposta prevê a organização e distribuição de variedades crioulas, sementes passadas de geração em geração, administradas por agricultores familiares, garantindo a preservação desse patrimônio para as futuras gerações.

FEIRA EM JUTI

A Feira de Sementes de Juti, que ocorre entre 1º e 3 de agosto, é um dos eventos mais tradicionais do Estado voltados à agricultura familiar, agroecologia e soberania alimentar. Com o tema "Venha agroflorestar o futuro com a gente! Soluções reais para enfrentar as mudanças climáticas e garantir a segurança alimentar", o evento reúne guardiões de sementes, produtores, pesquisadores, comunidades indígenas e quilombolas, promovendo trocas de sementes, oficinas, palestras e atividades culturais.

O prefeito de Juti, Gilson Cruz, lembrou que a feira é uma tradição e reforçou sua importância para manter o homem no campo. "A importância para nós da agricultura familiar é imprescindível para fixar o homem ao campo e não vir todo mundo para a cidade, e produzir alimentos de qualidade para chegar à cidade. Nossa feira está na 18ª edição e é muito importante para a nossa cidade e para o Estado”, comentou o prefeito.

O secretário da Casa Civil de MS, Eduardo Rocha, ressaltou que o evento ultrapassa fronteiras e fortalece o nome do município. "Muito satisfeito de participar da 18ª Feira de Semente Crioula, que já ganhou projeção fora do Estado. O governo do Estado é parceiro todos os anos e continuará sendo. A agricultura familiar é fundamental para garantir alimento na mesa das famílias, e eventos como este reforçam a importância de investir em ciência, tecnologia e produção orgânica de qualidade”, disse.