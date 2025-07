Aprovado projeto de Landmark que cria selo para valorizar a agricultura familiar

A Câmara Municipal aprovou, na sessão desta terça-feira (08), o Projeto de Lei nº 11.831/25, de autoria do vereador Landmark Rios (PT), que institui o Selo da Agricultura Familiar no município de Campo Grande. A medida foi aprovada em regime de urgência e discussão única.



O objetivo é certificar que produtos identificados com o selo foram integralmente produzidos por agricultores familiares dentro do território de Campo Grande, fortalecendo a segurança alimentar, a sustentabilidade e o consumo consciente. A proposta contempla produtos de origem vegetal e animal, como frutas, hortaliças, flores, laticínios e derivados.



Durante a sessão, o vereador Landmark promoveu um momento simbólico de valorização dos produtores locais: compartilhou com os parlamentares pedaços de rapadura artesanal, produzida por agricultores familiares do Assentamento Três Corações, zona rural da Capital. Além disso, presenteou o vereador Professor Riverton com uma garrafa de cachaça artesanal, também produzida no assentamento, como forma de demonstrar a qualidade e o potencial dos produtos da agricultura familiar de Campo Grande.



“É um passo importante para valorizar quem planta com as próprias mãos e sustenta nossa cidade com trabalho honesto e comida de verdade. O selo é um selo de confiança: para quem compra e para quem produz”, destacou Landmark.



A lei estabelece que o selo terá validade de dois anos, podendo ser renovado após vistoria técnica. Caberá à prefeitura definir o órgão responsável pela emissão e fiscalização do selo.



A justificativa do projeto reforça que a medida também promove reconhecimento, autonomia, geração de renda e incentivo à economia rural, reduzindo a dependência de alimentos trazidos de fora da Capital.



SESSÃO SOLENE

Na próxima segunda-feira, 15 de julho, será realizada a primeira Sessão Solene de entrega da Medalha “Agricultura Familiar – Raízes de Campo Grande”, instituída por projeto do vereador Landmark. A honraria reconhece pessoas e entidades que contribuem de forma significativa para o fortalecimento da agricultura familiar no município.



A sessão será realizada na Câmara Municipal, com a presença de lideranças, produtores e entidades do setor. “Essa é uma justa homenagem a quem planta com coragem e colhe dignidade. É o campo sendo valorizado dentro da cidade”, afirmou o vereador.