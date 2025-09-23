Emilli, de 15 anos, desaparece após sair de casa durante a madrugada em Campo Grande

A adolescente Emilli Reis de Souza, de 15 anos, está desaparecida desde a madrugada de sábado (20.set), após sair de casa no Bairro Amambai, em Campo Grande.

Segundo a mãe, Daiane Reis, ela esperou todos dormirem para deixar a residência por volta da meia-noite.

Conforme o Top Mídia News, Daiane relatou que havia conversado com a filha na 6ªfeira (19.set), após descobrir que ela não estava indo à escola há três dias. Informações apontavam que a jovem estaria frequentando a casa de um rapaz que conheceu recentemente.

A mãe afirmou que não houve briga entre elas e que Emilli não levou nenhum pertence ao sair. “Não levou nada, não deu notícias. Fui à escola já tentar informações e registrei o caso na delegacia. Não brigamos, não tinha porque ela fugir de casa”, disse.

Daiane explicou que não conhece o rapaz mencionado e não sabe onde ele mora. A família pede ajuda da população para localizar a adolescente e disponibilizou o telefone (67) 9 9234-7282 para contato.