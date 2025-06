Empresário do agro, Daniel mata Gleici e esfaqueia filha de 7 anos

A polícia mato-grossense investiga o engenheiro agrônomo Daniel Bennemann Frasson, proprietário da Daniel Frasson Inteligência Agronômica LTDA (45.688.424/0001-29 - 45688424000129), de nome fantasia Df Inteligência Agronômica.

Ele é acusado de matar a esposa Gleici Keli Geraldo de Souza, mais conhecida como a terapeuta Gleici Oliboni, de 42 anos, proprietária da Altezza Terapia Capilar e Estética. Daniel também teria tentado matar a filhinha do casal, Maitê, de apenas 7 anos, que está internada em estado grave lutando pela vida.

Segundo a polícia, ele atacou as vítimas a faca na 3ª feira (24.jun.25), na casa da família, em Lucas do Rio Verde (MT).

QUEM É O 'EMPRESÁRIO' FEMINICIDA

Daniel se formou em engenharia agronômica pela Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat), no campus de Tangará da Serra, em 2011. Ele também possui especialização em fisiologia e nutrição da cultura da soja.

Nas redes sociais, o engenheiro compartilhava conteúdos relacionados à rotina profissional em fazendas e plantações, com poucas menções à vida pessoal, exceto diversas fotos com a esposa e duas filhas, além de Maitê, outra adolescente que era considerada 'filha de coração' por Gleici.

Após esfaquear a família, o suspeito supostamente tentou suicídio. Ele está internado em um hospital da cidade, sem previsão de liberação para prestar depoimento.

CENA DO CRIME

Na casa onde ocorreu o crime, a polícia encontrou vestígios de sangue pelo corredor e diversos cômodos estavam revirados, indicando que a vítima lutou contra o agressor.

Gleici já foi encontrada morta sobre a cama do casal com várias perfurações de faca no peito e no pescoço. Maitê foi socorrida e transferida para um hospital particular de Cuiabá, capital mato-grossense,

A narrativa está sendo apurada pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) que esteve no imóvel.

A ocorrência foi atendida pelas equipes da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e o caso é investigado pela Polícia Civil.