Engenheira morre esmagada por rolo compressor em obra no RJ

A engenheira Rafaela Martins de Araújo, de 27 anos, morreu após ser atropelada por um rolo compressor que, segundo informações preliminares, teria perdido o freio durante uma obra no Terminal da Petrobras em Cabiúnas, Macaé, no Rio de Janeiro.

O acidente ocorreu na manhã de 2ª feira (8.out.24). A vítima foi levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) no bairro Lagomar, mas não resistiu aos ferimentos. O caso está sendo investigado pela 123ª Delegacia de Polícia de Macaé.

De acordo com o Globo, Rafaela trabalhava para uma empresa terceirizada que prestava serviços à Petrobras. Conforme relatos, o rolo compressor estava em operação na área de um galpão de resíduos.

A diretora do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF), Débora Simões, expressou seu pesar pelo ocorrido. "Estamos muito consternados pelo ocorrido e prestamos nosso apoio à família enlutada. Ninguém sai de casa para trabalhar contando que vai perder a vida. Dedico meus profundos sentimentos de pesar aos familiares e amigos", declarou.

O Sindipetro-NF informou que "apura mais detalhes do ocorrido junto à gerência do Terminal de Cabiúnas e aos trabalhadores da base". De acordo com a Polícia Civil, a perícia já foi realizada e testemunhas serão ouvidas. A investigação está em andamento.