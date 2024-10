'Era para eu estar morta', diz grávida esfaqueada pelo ex em SP

‘Era pra eu estar morta’. O relato é de Amanda Baldim, de 31 anos, gestante que precisou levar mais de 100 pontos após ser esfaqueada pelo ex-marido em Franca, no interior de São Paulo, no último dia 21 de outubro. O autor, identificado como Luis Fernando Moreira Bentivoglio Silveira, de 32 anos, está preso.

Em entrevista ao G1, Amanda detalhou momentos de terror. "Nesse momento eu ainda estou vivendo a gratidão de estar viva porque tenho certeza absoluta, pelo jeito que ele me atacou, que era pra eu estar morta", afirmou a vítima.

Na data dos fatos, Amanda, a mãe e a filha de 1 ano estavam no apartamento, quando o homem chegou alterado. Ao notar a presença dele, Amanda pediu socorro à mãe. Ele então passou a atacar todos no local, inclusive o bebê.

A gestante lutou com todas as suas forças e ainda assim levou 20 facadas. A mãe dela se feriu, mas sem gravidade, assim como a criança. A mãe então prestou ajuda à filha até a chegada do socorro. Todas foram internadas, mas já se recuperam em casa. A polícia foi acionada e Luis Fernando foi preso.

"Tenho muito medo, ele não pode ser solto. Ele não pode sair da cadeia nunca mais. A gente começa a pensar e refletir e como não enxergou isso antes? Quando a gente está dentro de um relacionamento, é difícil perceber isso. Ninguém espera que uma fala mais alta, um xingamento possa acabar assim", diz Amanda.

O ataque teria ocorrido porque além de não aceitar o fim do relacionamento, o engenheiro alegava que não tinha acesso ao filho mais velho de sete anos. Contudo, ele tinha direito à visitas assistidas e já tinha histórico de violência doméstica.