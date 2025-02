Erivan foi morto por engano no lugar do filho antes de viagem à Bahia

As investigações sobre a morte de Erivan dos Santos, de 43 anos, assassinado a tiros na noite de 4ª feira (5.fev.25) em Chapadão do Sul, revelaram que ele foi morto por engano. A Polícia Civil apurou que o verdadeiro alvo do crime seria o filho da vítima, que foi confundido com o pai pelos executores. Quatro suspeitos foram presos horas após o homicídio.

De acordo com informações da delegada Bianca Martins, a execução foi motivada por rivalidade entre grupos e foi previamente organizada pelos criminosos, que dividiram tarefas para cometer o assassinato. A polícia não detalhou a natureza dessa rivalidade nem especificou quais grupos estariam envolvidos.

Erivan, funcionário de uma usina de álcool da região, estava de férias e vivia expectativa de uma viagem que faria à Bahia. Após deixar a residência onde comemorava, foi seguido pelo grupo criminoso e alvejado com vários disparos na cabeça, costas e braços. Ele morreu antes da chegada do socorro.

Logo após o crime, a Polícia Civil e a Polícia Militar iniciaram um cerco na cidade e nas possíveis rotas de fuga. O trabalho conjunto levou à prisão em flagrante de quatro suspeitos, ainda na madrugada de 5ª feira (6.fev.25), apenas quatro horas após a execução.

Durante as abordagens, foram apreendidos um revólver e três celulares com os envolvidos. A arma será submetida a exame pericial para confirmar se foi utilizada no homicídio. Além disso, na manhã de quinta-feira, uma motocicleta compatível com a usada pelos criminosos também foi localizada e encaminhada para perícia.

A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer todos os detalhes do crime, incluindo a real motivação e a possível participação de outras pessoas.