Funcionário de usina, Erivan é morto em MS e quatro pessoas são presas

A Polícia Civil de Chapadão do Sul esclareceu o homicídio de Erivan dos Santos, de 43 anos, assassinado a tiros na noite de 4ª feira (5.fev.25), no bairro Esplanada V. O crime ocorreu por volta das 19h, na Rua dos Perus, onde a vítima foi alvejada e encontrada caída ao lado de uma motocicleta, já sem vida.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e, no local, o enteado de Erivan fez o reconhecimento do corpo. Ele informou que a vítima era funcionário de uma usina de álcool da região e estava de férias, acrescentando que não tinha conhecimento de desavenças que pudessem justificar o crime.

Logo após o crime, a Polícia Civil deu início aos trabalhos investigativos, acionando a perícia criminal para análise do local e ouvindo testemunhas. Paralelamente, agentes do Setor de Investigações Gerais (SIG) passaram a buscar informações que pudessem levar à identificação dos autores.

Em parceria com a Polícia Militar Rodoviária de Chapadão do Sul, Polícia Militar e Delegacia de Polícia de Cassilândia, foram montadas barreiras e monitoramento das possíveis rotas de fuga. A estratégia levou à identificação e localização dos suspeitos ainda durante a madrugada.

No momento da abordagem, quatro pessoas foram presas em flagrante. Com elas, os policiais apreenderam um revólver, três celulares e uma motocicleta que teria sido utilizada para cometer o crime. A arma será submetida a exame pericial para determinar se foi de fato a utilizada no homicídio.

Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Chapadão do Sul, onde foram autuados em flagrante por homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

A Polícia Civil informou que as investigações seguem para esclarecer todos os detalhes do crime, incluindo a motivação e possível participação de outras pessoas. Na manhã desta 5ª feira (6.fev.25), a Polícia Militar encontrou e apreendeu uma motocicleta com características compatíveis à utilizada no crime. O veículo também passará por perícia para confirmar sua relação com o assassinato.