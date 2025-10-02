Falsos orçamentos garantiam que 'escolhidos a dedo' vencessem licitações em MS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio do Gaeco, deflagrou nesta 4ª (01.out.25) a Operação Copertura, com o objetivo de cumprir 31 mandados de busca e apreensão nos municípios de Campo Grande, Miranda e Sidrolândia.

A ação decorre de decisão judicial no âmbito de investigação que apura crimes de organização criminosa, fraude em licitações, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e delitos correlatos.

Segundo o MP, foi identificada a existência de um grupo criminoso que, desde 2020, atua fraudando sistematicamente licitações no município de Miranda. O esquema envolvia empresários que apresentavam propostas ou orçamentos “cobertura”, com participação decisiva de um agente público.

A apuração também revelou que algumas empresas não possuíam sede física nem funcionários registrados, mas mesmo assim venciam certames em diferentes áreas, como materiais de construção, produtos de escritório, gêneros alimentícios, itens de limpeza, informática e kits escolares.

A operação contou com apoio do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc), além do Batalhão de Choque e do Bope (Batalhão de Operações Especiais) da Polícia Militar.

O termo “copertura”, de origem italiana, significa “cobertura” em português e faz referência à prática usada em fraudes licitatórias, quando empresas em conluio apresentam orçamentos falsos para garantir a vitória de um participante previamente escolhido.