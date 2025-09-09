Prefeito de Terenos é preso pelo Gaeco em ação contra fraudes em contratos públicos

O prefeito de Terenos, Henrique Wancura (PSDB), foi preso nesta 3ªfeira (9.set.25) durante uma operação conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). A ofensiva integra a continuidade das apurações sobre supostas fraudes em contratos da administração municipal.

Segundo o Ministério Público, a ação cumpriu mandados judiciais em três cidades: Terenos, Campo Grande e Santa Fé do Sul (SP). Além do chefe do Executivo municipal, outras pessoas vinculadas à Prefeitura também foram alcançadas pela investigação.

As suspeitas de irregularidades começaram a ser examinadas em 2024, quando foi deflagrada a operação batizada de Velatus. Naquele momento, os promotores identificaram a atuação de servidores e empresários em um esquema que simulava concorrência em licitações. Para isso, eram usadas empresas já existentes ou abertas apenas no papel, sem estrutura real para executar os serviços.

Na fase inicial, chegaram a ser detidos o então secretário de Obras, Isaac Cardoso, e o empresário Hander Luiz Corrêa Grote, que também respondeu por porte ilegal de arma de fogo.

AVANÇO DAS INVESTIGAÇÕES

A etapa desta 3ªfeira buscou aprofundar a coleta de provas. Foram nove mandados cumpridos em Terenos, cinco em Campo Grande e um em Santa Fé do Sul, todos relacionados à apuração sobre possíveis desvios de recursos e responsabilidades de gestores e fornecedores.

POSIÇÃO OFICIAL

Em comunicado, a Prefeitura de Terenos informou que agentes estiveram em suas dependências e que o Executivo municipal não foi informado previamente sobre os detalhes da operação. A nota destaca, no entanto, que documentos e dados solicitados foram entregues às autoridades.

A administração municipal acrescentou que mantém o compromisso com a transparência, a legalidade e o respeito às instituições.