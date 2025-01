Estudante esquartejou e tentou dissolver corpo de Rosemar em soda

O corpo de Rosemar Vinck, de 45 anos, foi encontrado esquartejado em um balde com soda cáustica na cidade de Medianeira, no oeste do Paraná, na última 5ª feira (16.jan.25). O autor do crime, um estudante de 23 anos, foi preso pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) 24 horas após o assassinato.

De acordo com as investigações, o suspeito iniciou um processo de saponificação no corpo da vítima usando soda cáustica, com a provável intenção de desaparecer com os restos mortais. Partes do corpo foram colocadas em um balde, enquanto a cabeça e o tronco estavam em um saco plástico.

Amigas de Rosemar relataram à polícia que ela trabalhava como garota de programa e havia combinado um encontro com o autor do crime. Após notarem sua ausência e falta de comunicação, registraram um boletim de ocorrência.

O rastreamento do celular da vítima levou os policiais a uma residência no bairro Condá, em Medianeira, onde o suspeito foi encontrado. Durante o interrogatório, ele confessou o homicídio, alegando que houve uma discussão sobre o valor do programa combinado. Ele afirmou que, durante a briga, a vítima teria ameaçado denunciá-lo por estupro caso ele não pagasse o valor estipulado, o que o levou a cometer o crime.

O delegado responsável pelo caso informou que o estudante admitiu ter matado a vítima no calor da discussão. A PCPR segue investigando os detalhes do crime, enquanto o suspeito aguarda a decisão da Justiça sobre a sua detenção.