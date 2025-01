Estuprador do Paraná é preso se escondendo no interior do MS

Na tarde de 2ª feira (6.jan.24), a Polícia Civil prendeu um homem de 46 anos em Ivinhema, a 291 quilômetros de Campo Grande, que estava foragido após ser condenado a 23 anos de prisão por estupro de vulnerável.

A captura foi realizada pela Seção de Investigações Gerais (SIG) da cidade, que recebeu informações sobre a localização do indivíduo, condenado por um crime ocorrido em Colorado, Paraná.

Após diligências, a equipe policial identificou o endereço do homem em uma residência no bairro Vitória. Com a confirmação de sua presença no local, a polícia cumpriu o mandado de prisão e efetuou a captura. O autor foi levado para uma audiência de custódia e, em seguida, encaminhado ao presídio local