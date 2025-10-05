Ex-atleta que esmurrou a namorada no elevador é estuprado na prisão

O ex-jogador de basquete Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 anos, que cumpre prisão preventiva, relatou ter sofrido agressões sexuais dentro da unidade prisional.

Ele foi detido após um vídeo de câmera de segurança registrar o momento em que agredia sua então namorada, Juliana Garcia, com múltiplos socos em um elevador na cidade de Natal.

As imagens da agressão geraram ampla repercussão nacional em julho, motivando debates sobre a violência contra a mulher.

Diante da gravidade do caso, o Ministério Público o denunciou por tentativa de feminicídio, e a Justiça determinou sua prisão preventiva.

Cabral foi encaminhado a uma unidade prisional no Rio Grande do Norte, onde aguarda o andamento do processo.

Informações apuradas por veículos de imprensa indicam que o ex-atleta denunciou ter sido alvo de agressões e ameaças por parte de policiais penais.

A Secretaria de Administração Penitenciária do estado informou que apura a denúncia de violência.

O caso de agressão contra Juliana Garcia causou forte comoção, e o vídeo foi crucial para a rápida resposta das autoridades.

A defesa da vítima informou que ela sofreu múltiplas fraturas no rosto e precisou passar por cirurgia de reconstrução facial.

Enquanto o processo por tentativa de feminicídio tramita, o ex-jogador permanece sob custódia, agora também no centro de uma investigação sobre a suposta violência sofrida no presídio.