Ex-deputado Pedrossian Filho é agredido pela esposa e ela acaba presa

O ex-deputado federal Pedro Pedrossian Filho foi agredido pela esposa na noite de 4ª feira (29.jan.25), no cruzamento da Avenida Mato Grosso com a Rua Ceará, em Campo Grande. A agressão ocorreu em plena via pública e foi flagrada por uma equipe da Polícia Militar, que prendeu a mulher em flagrante.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais estavam em ronda quando ouviram gritos e viram o ex-deputado pedindo socorro. Chorando, ele relatou que vinha sendo agredido há pelo menos dois anos, sempre que a companheira ingeria bebidas alcoólicas. No momento da abordagem, ele apresentava arranhões, vermelhidão nas costas e escoriações no rosto.

A esposa admitiu as agressões e, durante o trajeto até a delegacia, alternava entre gritos, xingamentos e choro. O ex-deputado chegou a pedir que os policiais fingissem que ele havia fugido, o que foi negado pela equipe. Na Depac Cepol, a mulher recebeu voz de prisão por lesão corporal.