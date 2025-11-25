Ex-deputado Roberto Razuk e filhos são presos em nova ação do Gaeco

O ex-deputado estadual Roberto Razuk foi preso na manhã desta 3ª feira (25.nov.25) durante uma operação conduzida pelo Gaeco, com apoio do Batalhão de Choque da Polícia Militar, em Dourados, região sul de Mato Grosso do Sul.

A prisão ocorreu na residência do ex-parlamentar, localizada na Rua João Cândido Câmara. A ação também resultou na detenção de dois filhos dele, sendo: Jorge Razuk, Rafael Razuk. Além disso foi preso o advogado Rhiad Abdulahad.

Rhiad é filho do empresário conhecido como “Zeizo”, investigado na primeira fase da Operação Sucessione, deflagrada em dezembro de 2023. Apontado como um dos operadores do esquema de jogo do bicho na fronteira sul, ele permaneceu foragido por quase um ano e atualmente cumpre prisão domiciliar.

Até o momento, o Gaeco não divulgou detalhes oficiais sobre o objetivo da operação. Além da casa de Razuk, equipes cumpriram mandados na sede da empresa Criativa Technology Ltda., situada no Jardim Água Boa, também em Dourados.

A Criativa esteve envolvida, em março deste ano, em uma ação judicial contra o processo de licitação da loteria estadual Lotesul. À época, o pagamento das custas processuais foi feito via Pix utilizando dados de Roberto Razuk.

A família Razuk mantém influência histórica na política da região sul do Estado. O deputado estadual Neno Razuk, filho de Roberto, não aparece entre os alvos desta fase da operação.

Outro ponto de apuração envolve Marco Aurélio Horta, conhecido como “Marquinho”, chefe de gabinete de Neno e colaborador da família há cerca de 20 anos. Agentes do Gaeco estiveram na residência dele, em Campo Grande, mas ainda não há confirmação sobre eventual prisão.

A investigação segue em andamento, e novas informações devem ser divulgadas pelo Ministério Público nas próximas horas.