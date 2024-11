Ex-motorista manteve idosa em cárcere por 10 anos e tentou matá-la

Policiais civis da 12ª Delegacia de Polícia de Copacabana, no Rio de Janeiro, deflagraram nesta 3ª feira (26.nov.24) a "Operação Dama de Ouros", para prender um ex-motorista acusado de tentativa de feminicídio, cárcere privado, violência psicológica e furto contra uma idosa de 88 anos, viúva e herdeira de um empresário fabricante de cartas de baralho.

De acordo com as investigações, o acusado teria mantido a mulher isolada em um apartamento em Copacabana, na Zona Sul do Rio, por cerca de dez anos, impedindo contato com amigos e familiares. O caso veio à tona em novembro de 2023, quando a Polícia Civil iniciou a apuração baseada em depoimentos, laudos médicos e boletins de ocorrência.

A 12ª DP aponta que, além do cárcere privado, o ex-motorista também é suspeito de tentativa de feminicídio. Em dezembro de 2021, a idosa foi internada com uma grave lesão na cabeça e precisou passar por cirurgia. Mesmo após o episódio, a família da vítima não foi informada sobre o ocorrido.

A Justiça determinou ainda a desocupação da mansão da vítima, que estaria sendo administrada pelo suspeito. Durante a operação, os agentes cumpriram buscas tanto na mansão quanto em apartamentos da mulher.

Além do mandado de prisão, o ex-motorista e outros investigados foram proibidos de se aproximar ou manter contato com a vítima por qualquer meio. A Polícia segue investigando possíveis outros crimes e envolvidos no caso, que chocou a Zona Sul carioca.