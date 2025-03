Falso PF é preso por enganar mulheres com arma de Airsoft em MS

Um homem de 25 anos foi preso domingo (30.mar.25) em Ponta Porã enquanto se passava por policial federal para enganar mulheres e aplicar golpes. A prisão foi feita por uma equipe da Polícia Civil do plantão integrado da Regional da cidade, após denúncia de uma vítima que desconfiou do esquema.

Segundo a mulher, o golpista foi apresentado por um amigo em comum e dizia ser lotado na Polícia Federal de Ponta Porã, vindo de São Paulo. Ele ainda afirmava cursar medicina, mas que enfrentava dificuldades para conciliar os estudos com as “missões” do suposto trabalho policial.

Durante o contato por redes sociais, o suspeito pediu R$ 150 alegando bloqueio em sua conta bancária e problemas com transferências via Pix. O golpe, no entanto, evoluiu. Em um novo encontro, ele inventou que o ex-marido da vítima era investigado por enriquecimento ilícito pela polícia paraguaia e que, com o pagamento de R$ 7 mil — “negociável” por R$ 5 mil —, o caso poderia ser “arquivado”.

A vítima recebeu a chave Pix do golpista e foi orientada a passar os dados ao ex-marido. Desconfiada, ela procurou o ex-companheiro e, juntos, decidiram denunciar o caso à Polícia Civil.

Com base nas informações, os policiais foram até a casa do suspeito, identificado como Luiz. Como ele não respondeu às tentativas de abordagem, foi necessário o uso de uma bomba de efeito moral para acessar a residência, devido à suspeita de que o homem estivesse armado.

Em depoimento, o preso confessou que usava uma arma de Airsoft e se passava por policial federal em festas e encontros com mulheres. Disse também que utilizava sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para fingir ser um distintivo, exibindo o documento rapidamente para enganar seguranças e ter acesso a locais restritos.

O falso agente ainda admitiu ter aplicado outros golpes semelhantes. Ele foi preso em flagrante e está à disposição da Justiça.