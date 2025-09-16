Falso técnico usava 'chupa-cabras' para roubar cartões em bancos de MS

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na manhã deste domingo (14.set.25), em Corumbá, um homem suspeito de integrar uma quadrilha especializada em fraudes contra clientes de bancos. O grupo usava dispositivos conhecidos como “chupa-cabras” para prender cartões em caixas eletrônicos e roubar dados das vítimas.

A ação foi desencadeada após imagens do circuito interno da Caixa Econômica Federal mostrarem o suspeito abordando clientes dentro da agência. Equipes da 1ª Delegacia de Corumbá e da Delegacia de Ladário, com apoio do Garras (Delegacia Especializada de Roubo a Bancos, Assaltos e Sequestros), foram até o local e efetuaram a prisão.

Com o homem, os policiais encontraram um “chupa-cabra”, dinheiro em espécie e um cartão bancário em nome de uma das vítimas. No quarto de hotel onde estava hospedado, também foram apreendidos outros três dispositivos semelhantes, duas máquinas de cartão, R$ 2 mil e adesivos falsos com números de “suporte técnico” usados para enganar clientes.

De acordo com as investigações, o golpe seguia sempre o mesmo padrão. Primeiro, o dispositivo era colocado no caixa eletrônico para reter o cartão. Quando a vítima percebia o problema, o suspeito se aproximava oferecendo ajuda e a convencia a ligar para o número falso afixado na máquina. Assim que a pessoa se afastava, ele retirava o cartão preso e o utilizava para realizar saques e outras operações financeiras.

Uma das vítimas reconheceu o suspeito como autor do golpe ocorrido no mesmo dia. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros envolvidos e apurar a possível atuação da quadrilha em diferentes estados.