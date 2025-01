Filha e genro contrataram Luiz para executar o fazendeiro

A Polícia Civil de Goiás, em continuidade à Operação Supplicium, prendeu nesta semana o último suspeito envolvido no homicídio de um homem ocorrido em 1º de abril de 2024, em Campinorte.

Luiz Henrique da Silva de Lima Mendonça, que estava foragido desde o crime, foi capturado no Setor Boa Vista, em Novo Gama, após uma investigação conduzida pela Delegacia de Polícia de Campinorte, com apoio da Polícia Militar e de equipes da Rotam e CPC.

O crime, que chocou a região, foi motivado por uma disputa de herança milionária avaliada em aproximadamente R$ 3 milhões, incluindo terras, gado, imóveis e dinheiro em conta bancária.

Segundo as investigações, a filha da vítima e seu genro encomendaram o assassinato, prometendo pagar R$ 20 mil a Luiz Henrique pela execução. Luiz, por sua vez, contratou outros dois executores para ajudá-lo. A vítima foi emboscada enquanto pilotava uma motocicleta na zona rural de Campinorte e foi morta com dois tiros.

Durante a prisão de Luiz Henrique, quatro familiares foram detidos e levados à delegacia por oferecerem refúgio ao suspeito. Eles foram autuados pelo crime de favorecimento pessoal e responderão a um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

A filha e o genro da vítima já haviam sido presos preventivamente em abril de 2024, na cidade de Campos Verdes, após as investigações esclarecerem detalhes do crime. Com a prisão de Luiz Henrique, a Polícia Civil considera o caso avançado, com todos os envolvidos detidos e à disposição da Justiça.