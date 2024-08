PRF lotado em MS e a esposa morreram na queda avião em SP

O Policial Rodoviário Federal (PRF) Hiales Carpine Fodra, de 33 anos, e a esposa dele, Daniela Schulz Fodra, são duas dentre as 61 vítimas fatais da que estavam a bordo do avião da Voepass que caiu no início da tarde desta 6ª.feira (9.ago.24) em Vinhedo, no interior de São Paulo.

O casal havia iniciado uma viagem com destino aos Estados Unidos, conforme mencionado numa postagem realizado por Daniela em suas redes sociais.

Hiales estava lotado na corporação da PRF em Naviraí (MS) desde 2020. Natural de Moreira Sales, Paraná, e formado em engenharia agronômica, Hiales havia trabalhado anteriormente em Rio Branco, Acre.

Daniela, era natural de Santa Rosa, Rio Grande do Sul.

Segundo apurado, o casal residia em Cascavel, Paraná, e partiu para o voo com destino ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Antes do embarque, Daniela postou vídeos em seu Instagram, onde contava aos seguidores sobre a longa jornada que enfrentariam. “Bastante horas de espera, de voo, mas se Deus quiser vai dar tudo certo e vou postando aqui para vocês”, relatou. Veja:

Casal estava viajando para os EUA, contou a mulher em vídeo no aeroporto -- > Leia: https://t.co/UniE0yRKib pic.twitter.com/ITfeyzfvYD — MS Notícias (@msnoticias_ms) August 10, 2024

A PRF expressou seu pesar pela perda, oferecendo condolências aos familiares e amigos do casal. Leia:

TRAGÉDIA AÉREA

O acidente aéreo ocorreu quando a aeronave, um turboélice ATR-72 da Voepass, caiu e explodiu ao tocar o solo no quintal de uma residência no condomínio Recanto Florido, próximo à rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324). A companhia aérea informou que o voo havia decolado de Cascavel sem restrições operacionais e com todos os sistemas do avião funcionando corretamente.

Equipes de resgate, incluindo a Polícia Técnico-Científica, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Instituto Médico Legal (IML), foram mobilizadas para o local.

De acordo com o secretário de Segurança de Vinhedo, a queda ocorreu próximo a uma residência ocupada, mas não houve feridos em solo.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) lamentou o incidente e informou que está acompanhando as investigações sobre a aeronave e a tripulação.

A Polícia Federal iniciou um inquérito para investigar as causas do acidente, e a Força Aérea Brasileira (FAB) enviou uma equipe de investigadores para a análise inicial do caso.