Foragido de SP, Bruno é preso no MS após executar empresária Brenda

Bruno dos Santos Campos, de 35 anos, foragido de São Paulo e suspeito de feminicídio, foi preso na manhã desta quarta-feira (15) em Ponta Porã, a 315 quilômetros de Campo Grande, na fronteira com o Paraguai. A operação foi realizada pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, em parceria com o Departamento de Investigação da Polícia Nacional do Paraguai.

Bruno era procurado por um mandado de prisão temporária pelo assassinato de Brenda Bulhões, ocorrido em 29 de novembro de 2024, no bairro Paecará, em Guarujá (SP), dias antes de a jovem completar 27 anos. O crime foi registrado por câmeras de segurança, que mostram o momento em que Brenda foi surpreendida pelo atirador enquanto estacionava sua motocicleta em frente a um salão comercial.

Segundo a Polícia Civil, o autor é o ex-namorado de Brenda e que não aceitava o término do relacionamento. Antes de ser assassinada, Brenda relatou à mãe que vinha recebendo ameaças de Bruno e pediu que cuidasse de sua filha de nove anos, afirmando temer pela própria vida.

Após o ataque, Bruno fugiu do local, enquanto Brenda ficou gravemente ferida no chão. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas, mas, apesar das tentativas de reanimação, a jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ele será encaminhado às autoridades para responder pelo crime de feminicídio.