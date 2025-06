Foragido por lavagem de dinheiro em MS é preso no RJ

A Polícia Federal (PF) prendeu um homem no Rio de Janeiro na 6ª feira (6.jun.25).

Ele era foragido e acusado de integrar um esquema de lavagem de dinheiro.

As investigações do esquema tiveram ramificações a partir de Mato Grosso do Sul.

A prisão ocorreu no bairro Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste carioca.

Um mandado da 5ª Vara Federal de Campo Grande foi cumprido.

'LARANJA'

A PF identificou o preso como suposto "laranja" da organização criminosa.

O grupo estava envolvido com tráfico internacional de drogas e armas.

Ele teria emprestado seu nome para ocultar patrimônio ilícito.

Possivelmente atuava como funcionário fantasma em empresas de fachada.

O esquema operava com companhias de confecção, alimentos e imóveis.

Houve movimentações financeiras suspeitas em pelo menos 11 estados.

Parte dos recursos era lavada com compra de bens em nome de terceiros.

Firmas fictícias também eram usadas para a lavagem de dinheiro.

A organização criminosa usava rotas aéreas e terrestres para distribuir cocaína.

A droga era distribuída no Brasil e em países da América Central.

AÇÕES DA PF

A PF já executou 64 mandados de busca e apreensão.

Também foram cumpridos 36 mandados de prisão.

Contas bancárias e bens de 80 pessoas físicas e jurídicas foram bloqueados.

Noventa imóveis relacionados às atividades ilícitas do grupo foram sequestrados.

O preso deverá responder por lavagem de dinheiro.

Ele também responderá por participação em organização criminosa.