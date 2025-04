Foragido usava pousada para esconder objetos furtados em Campo Grande

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu na 5ª feira (24.abril.25) um homem de 35 anos que escondia objetos furtados em uma pousada no centro de Campo Grande. A ação foi realizada pelo Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros), no âmbito da Operação Protetor.

Segundo a investigação, o suspeito estava evadido do sistema semiaberto e já possuía mandado de prisão em aberto. Ele é acusado de invadir uma residência no bairro Jardim Autonomista durante o feriado da Páscoa, aproveitando-se da ausência dos moradores para furtar roupas, joias e outros pertences.

Após o crime, o homem permaneceu na região com a intenção de realizar novos furtos. Durante diligências, equipes da Polícia Civil identificaram o suspeito e iniciaram o monitoramento. Ele foi localizado e abordado nas proximidades do bairro onde o crime foi registrado.

Em depoimento, o foragido confessou o furto e indicou que parte dos bens subtraídos estava guardada em uma pousada localizada no centro da cidade, onde ele estava hospedado. No local, os policiais recuperaram objetos furtados, reforçando a suspeita de que a hospedagem era utilizada como esconderijo para os itens roubados.

O indivíduo foi conduzido ao Garras, indiciado por furto qualificado e permanece custodiado à disposição da Justiça.