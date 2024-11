Funcionário perdeu bois e remarcou gado vizinho para não zangar patrão

Uma operação conduzida pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Abigeato (Deleagro) resultou na recuperação de 126 cabeças de gado furtadas, avaliadas em aproximadamente R$ 400 mil. A ação foi realizada após informações de que um lote de animais provenientes de furto estava sendo comercializado em um leilão em Campo Grande.

No dia 13 de novembro, a Deleagro foi informada sobre a tentativa de venda de 19 vacas e 8 bezerros com marcas antigas da vítima e marcas recentes de uma propriedade em Rio Verde de Mato Grosso. Os policiais agiram imediatamente, apreendendo os animais no recinto de leilão e devolvendo-os à vítima.

Durante as investigações, com o apoio da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), os agentes foram até a propriedade em Rio Verde de Mato Grosso, onde os animais haviam sido remarcados. Lá, identificaram 92 cabeças de gado marcadas de forma irregular, pertencentes a vizinhos, e outros 7 animais sem identificação de propriedade.

O único funcionário da propriedade foi interrogado e confessou ter remarcado os animais. Ele alegou que teria perdido parte do rebanho e optou por remarcar as reses para evitar inconsistências na contabilidade do gado apresentada ao patrão. O funcionário foi indiciado, e as investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos.

O gado recuperado foi devolvido às vítimas, enquanto as autoridades prosseguem com as apurações para identificar beneficiários e envolvidos no esquema. A ação demonstra o empenho das forças policiais em coibir crimes de abigeato e reforçar a segurança no meio rural.