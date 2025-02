Gaeco interdita distribuidora ligada a corrupção em prefeituras de MS

A Vigilância Sanitária interditou uma câmara frigorífica de uma empresa fornecedora de alimentos para prefeituras do interior de Mato Grosso do Sul, após constatar irregularidades na conservação dos produtos. A fiscalização ocorreu no âmbito da Operação Malebolge, deflagrada na 3ª feira (18.fev.25) pelo Ministério Público Estadual (MPMS), por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) e do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc).

Durante a vistoria na sede da empresa, em Campo Grande, foram encontrados alimentos vencidos e em condições impróprias para o consumo. Os produtos seriam destinados a alunos da rede pública de ensino. Diante das evidências, a Vigilância Sanitária autuou a empresa e determinou sua interdição.

A interdição da fornecedora é desdobramento da investigação, que cumpriu 11 mandados de prisão preventiva e 39 mandados de busca e apreensão nos municípios de Água Clara, Campo Grande, Rochedo e Terenos.

OPERAÇÃO

A Operação Malebolge investiga um esquema criminoso de fraudes em licitações públicas para beneficiar empresas que fornecem produtos e serviços a prefeituras. Segundo o Gaeco, o grupo utilizava servidores públicos corrompidos para direcionar contratos, que somam mais de R$ 10 milhões. Em troca, os agentes públicos recebiam propina para atestar falsamente o recebimento dos produtos e agilizar os pagamentos.

A investigação identificou que o esquema funcionava com a intermediação de um empresário, responsável por articular as fraudes em diferentes municípios. Durante as diligências, R$ 9 mil foram apreendidos com um dos alvos da operação.

A ofensiva contou com apoio do Batalhão de Choque e do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar. O nome "Malebolge" faz referência à obra Divina Comédia, de Dante Alighieri, onde corruptos e fraudadores são punidos no inferno.

Com a interdição da fornecedora, novas diligências devem ser conduzidas para apurar o impacto do esquema no fornecimento de merenda escolar e nos contratos firmados com o poder público.