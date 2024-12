Garupa desembarca, mata motociclista a tiros e foge em Campo Grande

Motociclista identificado como Júnior Ferreira de Souza, de 42 anos, foi assassinado a tiros pelo passageiro que ele transportava em uma Honda CG, na noite de 6ª feira (13.dez.24), na Rua dos Pioneiros, no bairro Universitário, em Campo Grande.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, câmeras de segurança captaram o momento em que Júnior parou a moto e o garupa desceu do veículo. Em seguida, o passageiro sacou uma arma de fogo e disparou várias vezes contra o motociclista, atingindo-o no rosto e nas costas.

Após o crime, o atirador teria fugido com o auxílio de um motorista que conduzia um Corolla branco, conforme relatos de testemunhas.

Um cabo da Polícia Militar, que mora próximo ao local, ouviu os disparos e foi até a cena do crime, onde encontrou Júnior caído. Ele prestou os primeiros socorros até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Apesar dos esforços da equipe de resgate, Júnior sofreu uma parada cardiorrespiratória devido à gravidade dos ferimentos e morreu dentro da ambulância. A Polícia Civil investiga o caso.