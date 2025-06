Gerente de cafeteria do Maracanã é preso por estuprar funcionárias

Policiais civis da 18ª DP (Praça da Bandeira) prenderam, na 4ª feira (11.jun.25), o gerente de uma cafeteria localizada no estádio do Maracanã, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele é acusado de estuprar e assediar funcionárias do estabelecimento. Segundo os agentes, o criminoso prometia vantagens no trabalho às vítimas em troca de favores sexuais.

A prisão ocorreu após uma denúncia registrada na delegacia na última semana. Sócios da cafeteria relataram que uma funcionária informou ter sido vítima de importunação sexual e ameaças por parte do gerente. As investigações foram iniciadas imediatamente e concluíram que o homem estuprou a mulher, usando de força para assediá-la.

A partir da denúncia inicial, outras funcionárias também delataram a conduta abusiva do gerente. Em um dos casos, o preso passou a mão nas partes íntimas da vítima e a forçou a beijá-la. A investigação apontou que o autor prometia folgas, promoções e aumentos de salários em troca de favores sexuais. Caso a vítima se negasse, ele a ameaçava de demissão. O homem ainda apagava as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, buscando eliminar provas contra ele.

Em rápida ação, a polícia colheu provas e representou pela prisão. A equipe policial cumpriu um mandado de prisão temporária por dois estupros e um assédio sexual. O celular do homem foi apreendido e passará por perícia. As investigações prosseguem para apurar a denúncia de que o criminoso tenha praticado crimes semelhantes em seu trabalho anterior.