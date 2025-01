Gerente de farmácia é demitido por mostrar ereção a funcionária em SP

Uma rede de farmácias de São Paulo anunciou a demissão de um gerente acusado de assediar uma funcionária em Santos, no litoral paulista, depois de mostrar o pênis ereto a ela. O desligamento ocorreu após a conclusão de uma sindicância interna, conforme informou a empresa nesta 5ª feira (23.jan.25). A auxiliar de serviços gerais que denunciou o caso já havia sido transferida para outra unidade.

Conforme divulgado pelo G1, o caso aconteceu na unidade localizada no bairro Campo Grande. De acordo com a vítima, de 26 anos, o gerente abaixou a calça sob o pretexto de estar queimado de sol, exibindo a cueca com o órgão genital ereto, e pediu para "ficar no off". Após a denúncia, o homem continuou trabalhando normalmente por mais de uma semana antes de ser afastado. A equipe de reportagem tentou contato com o acusado, mas não obteve resposta.

Em nota, a empresa confirmou que o desligamento do gerente ocorreu na 3ª feira (21.jan.25), após a sindicância. "A companhia reforça que adotou todas as medidas necessárias e cabíveis, com seriedade e respeito", afirmou na nota publicada plo G1. No entanto, os detalhes sobre a apuração interna não foram divulgados.

A rede também destacou que, desde o primeiro contato da colaboradora com o setor de Recursos Humanos (RH), medidas imediatas foram adotadas, incluindo a transferência da vítima para outra unidade e a oferta de suporte psicológico especializado. O caso é investigado.