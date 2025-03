Gestor desviou R$ 1,2 milhão de empresa e abriu academia com dinheiro

A Polícia Civil prendeu nesta 6ª feira (14.mar.25), um homem acusado de desviar quase R$ 1,3 milhão de uma empresa privada localizada em Leopoldo de Bulhões (GO). A operação foi deflagrada pela Delegacia de Polícia de Silvânia, com apoio do Grupo Especial de Investigação Criminal (Geic) de Anápolis, e também resultou no sequestro de bens que ultrapassam R$ 1,2 milhão.

De acordo com a investigação, o suspeito, que ocupava o cargo de gestor de cartões corporativos da empresa, fraudava operações financeiras utilizando cartões em nome de ex-funcionários já desligados e até de pessoas fictícias. Após creditar valores nesses cartões, ele simulava compras em empresas de fachada, que posteriormente devolviam o dinheiro a ele.

Com o montante desviado, o investigado abriu uma academia na cidade de Bonfinópolis e adquiriu um veículo de luxo. Ao perceber que estava sendo investigado, ele tentou dificultar o rastreamento dos bens transferindo a academia e o carro para terceiros.

Diante das provas, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do suspeito e o bloqueio judicial dos bens adquiridos com o dinheiro ilícito. As medidas foram autorizadas pela Justiça e cumpridas durante a operação desta quinta-feira. O investigado segue preso e responderá por crimes relacionados a fraude e desvio de recursos.