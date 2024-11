Golpe de R$ 260 milhões apela para religião e deixa 10 mil vítimas

Na manhã desta 5ª feira (7.nov.24), a Polícia Federal deflagrou a Operação Profeta com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que lesou cerca de 10 mil investidores em valores que somam aproximadamente R$ 260 milhões.

O grupo atuava através de uma empresa de investimentos em criptomoedas e mercado Forex, prometendo ganhos elevados e utilizando a religião para conquistar a confiança das vítimas, por meio de falsos profetas.

As investigações apontam que os criminosos se apropriavam dos valores investidos, desviando-os para o exterior por meio de exchanges de criptomoedas, sem o consentimento dos investidores.

Foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e 10 de busca e apreensão nas cidades do Rio de Janeiro, Barueri, Guarulhos, Cajamar e Salto, com ordens judiciais emitidas pela 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Além das buscas, a Justiça determinou o bloqueio e sequestro de bens e ativos avaliados em R$ 262,8 milhões.

Os crimes investigados incluem apropriação indevida de valores, evasão de divisas, operação de instituição financeira sem autorização, organização criminosa transnacional e lavagem de dinheiro, entre outros delitos contra o Sistema Financeiro Nacional. A operação continua, com a expectativa de identificar e recuperar mais ativos desviados.