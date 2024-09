Golpistas enganavam até juízes do TRT com falsos negócios imobiliários

Nesta 5ª feira (5.set.24), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 5ª Delegacia de Polícia, deflagrou a Operação Delusio, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa envolvida em golpes de estelionato voltados para o aluguel de imóveis de luxo em Brasília. A ação cumpriu mandados de busca e apreensão em dois locais no DF: Gama e Lago Sul.

A operação recebeu o nome "Delusio" em referência à ilusão criada pelos criminosos, que enganavam as vítimas com falsas promessas de negócios imobiliários vantajosos. As investigações começaram em agosto, após juízes recém-empossados no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) registrarem diversas ocorrências, relatando golpes ao tentarem alugar imóveis na capital para o curso de formação inicial da Magistratura do Trabalho.

Até o momento, as autoridades identificaram 23 vítimas, com um prejuízo estimado em R$ 135 mil. Os principais suspeitos são dois homens de 25 e 26 anos, que se apresentavam como corretores de imóveis e usavam um CNPJ válido para dar aparência de legitimidade aos golpes.

Durante as diligências, a PCDF solicitou o bloqueio de R$ 266 mil dos investigados, com o objetivo de ressarcir as vítimas. Além de estelionato, os suspeitos poderão responder por lavagem de dinheiro, crimes que, somados, podem resultar em penas superiores a 20 anos de prisão.