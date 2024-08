Golpistas se passam por familiares de 31 vítimas de acidente aéreo e pedem ajuda financeira

O Ministério Público de São Paulo (MPSP), em parceria com o Ministério da Justiça, está investigando uma série de golpes online relacionados ao acidente aéreo em Vinhedo (SP), que ocorreu na última 6ª feira (9.ago.24) e resultou na morte de 62 pessoas. Até o momento, 31 perfis falsos foram identificados e removidos das redes sociais. Esses perfis se passavam por familiares das vítimas, solicitando dinheiro sob a falsa alegação de ser para ajuda financeira.

Uma das vítimas desse tipo de golpe é a viúva do piloto Danilo Romano, Thalita Machado, de 27 anos, que alertou sobre as tentativas de estelionato: “Nós, da família, não estamos pedindo nenhum tipo de ajuda nesse sentido. Há pessoas se aproveitando desse momento, dessa comoção”.

De acordo com o jornal Metrópoles, a investigação está sendo conduzida pelo Cyber Gaeco, unidade especializada do MPSP para crimes virtuais, em colaboração com o Cyber Lab do Ministério da Justiça. As plataformas na internet têm cooperado prontamente com a Promotoria para retirar os perfis fraudulentos do ar antes mesmo de uma ordem judicial, agilizando a resposta para evitar que mais pessoas sejam enganadas.

Além da ação contra os golpistas, o Ministério Público está oferecendo suporte psicológico, social e jurídico para as famílias das vítimas. A Promotoria também acompanha a investigação da Polícia Civil sobre as causas do acidente.

Para facilitar o contato com os familiares das vítimas, o Ministério Público disponibilizou dois canais de comunicação: o email apoiovinhedo@mpsp.mp.br e o WhatsApp (11) 96591-1372. A Procuradoria-Geral do Tribunal de Justiça também está em contato com as famílias para fornecer orientações sobre os procedimentos de identificação das vítimas.