Grávida, Ana é achada morta nua com sinais de violência em casa

Ana Clara Leite Bispo, de 18 anos, foi assassinada dentro de sua casa, bairro Solar São Francisco, em Trindade (GO).

O caso foi divulgado nesta 4ª feira (6.ago.25), porém, o crime aconteceu no sábado (2.ago).

A polícia goiana disse que Rodrigo Neia de Souza, de 34 anos, marido de Ana, acionou as autoridades às 21h do sábado, após chegar do trabalho e encontrar a esposa morta sobre a cama no quarto.

Segundo o marido, o pai dele e o irmão dele estavam na casa, antes de a jovem ser morta

Rodrigo que trabalha como serralheiro, disse que ao voltar para casa percebeu que o portão estava trancado. Então, ele teria chamado pela esposa e ela não respondeu.

Conforme Rodrigo, diante disso, ele pulou o muro e entrou na casa. Ele teria achado a esposa morta nua sobre a cama, coberta por um lençol. E ao erguer o lençol, Rodrigo disse que viu que a cabeça dela estava esmagada e havia sinais de abuso sexual. "Eu a amava. Ela era minha amiga, minha parceira, ela era tudo para mim. Eu estou correndo atrás de Justiça. Eu prometi para ela que não iria sossegar até fazer Justiça", declarou ele ao site O Popular.

De acordo com o marido, ao encontrar o corpo, o pai dele apareceu, disse não lembrar de nada, prestou depoimento na delegacia e foi liberado.

O irmão dele estava desaparecido desde então, e o pai desapareceu após o depoimento, segundo Rodrigo.

AUTORIDADES E DEFESA

A Polícia Civil (PC) investiga o caso, mas não citou os nomes dos suspeitos.

Edson Cândido de Sousa, advogado da família, disse que Ana estava grávida de seis meses.

Foi relatado pelo advogado que uma barra de ferro, um colchão e uma coberta foram encontrados sujos de sangue.

Em nota, a PC disse que está apurando o caso: "A Polícia Civil de Goiás informa que os fatos são objeto de apuração pelo Grupo de Investigação de Homicídio de Trindade - 16ª DRP. As investigações seguem em andamento, com a realização de diligências visando esclarecer todos os detalhes do caso".